BERLS Caricatore per iPhone, Caricabatterie per iPhone XR, X, 8, 8 Plus, 5S, 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus, XS, i Pod Touch 5G, Nano 7G 5V 1A Caricatore con Cavo Ricarica USB 5W

Descrizione prodotto

Monitora intelligentemente la temperatura e gestisce l’alimentazione per proteggere il tuo iPhone.

Proteggi la tua attrezzatura da danni.

1 Safer Charging 2 Chip intelligente

For Phone

Compatibilità per IPhone 11/ XS/ XS Max/ XR/ X, IPhone 8, IPhone 8 Plus, IPhone 7, IPhone 7 Plus, IPhone 6s, IPhone 6s Plus, IPhone 6, IPhone 6 Plus, IPhone 5s, IPhone 5c, IPhone 5

For Tablets

Compatibilità modelli di iPod: iPod touch (5a, 6a e 7a generazione), iPod nano (7a generazione), iPod shuffle (4a generazione),Tablet con altre interfacce USB.

Compatibile con più

Compatibile con più 5V dispositivi USB, come MP3, sveglia, luce LED, fotocamera, telefono Android, ecc.

Sicuro e stabile

Supporta la ricarica durante la riproduzione del telefono, non influirà sulla sua velocità di ricarica rapida, carica il tuo telefono cellulare/dispositivi elettronici fino a una velocità di ricarica di 5V1A.

Mini design portatile, facile da usare

Con il design compatto, puoi riporre facilmente il nostro caricabatterie per iPhone nella tua borsa. Questo è molto utile per i viaggi perché è leggero e non occupa molto spazio.

Carica batterie Iphone: Compatibile IPhone 5 5s 5c 6 6 Plus 6s 6s Plus 7 7 Plus SE 8 8 Plus X XR XS XS Max 11 11 Pro 11 Pro Max 12 12 Mini 12 Pro 12 Pro Max 13 13 Mini 13 Pro 13 Pro Max, IPod Touch 5G, IPod Nano 7G, IPad Mini / Mini 2 / Mini 4 / IPad 4 / IPod, ecc.

Durata Rinforzata: Utilizzo Materiale TPE di alta qualità e porte di connessione rinforzate, Non facile da rompere e garanzia di qualità.E’ realizzato per sopportare oltre 10.000 inserimenti, collega e scollega i tuoi dispositivi senza alcuna preoccupazione.

Ricarica rapida efficiente e sicura: Il caricatore Iphone 5W possiede un sistema di protezione multiplo integrato, che evita sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, ecc.

Cavo IPhone Più Conveniente: puoi caricare il tuo IPhone e IPad contemporaneamente. Può essere plug and play in ufficio ea casa. In caso di domande, non esitare a inviarci un messaggio.

