Berkeley Group retrocede a Londra

L’azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, Berkeley Group Holdings, registra un ribasso del 2,66%. L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa, con Berkeley Group Holdings che fa peggio del mercato di riferimento.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Berkeley Group Holdings, ma il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top di 39,6 sterline. Il primo supporto è visto a 38,32 sterline. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto di 37,88 sterline. Le indicazioni fornite sono da considerarsi meri strumenti di informazione e non costituiscono consulenza finanziaria o sollecitazione al pubblico risparmio.