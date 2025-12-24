Bergamotto in cucina: il sapore della Calabria

Il bergamotto fresco, noto per il suo profumo iconico che ha reso celebre la Calabria, sta conquistando un nuovo spazio: la tavola. La Camera di commercio di Reggio Calabria ha creato il ricettario ufficiale Bergarè, che racconta e valorizza l’utilizzo gastronomico di questo agrume straordinario, portandolo dalle cucine professionali alle case degli appassionati.

Il ricettario comprende ricette salate e dolci, tecniche di lavorazione e suggerimenti per gli abbinamenti, e dimostra come il bergamotto possa esprimere tutta la sua versatilità anche nei piatti della tradizione e nelle interpretazioni più contemporanee. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo degli chef e dei pasticceri del territorio reggino che hanno partecipato all’edizione di Bergarè.

Nelle loro creazioni, il bergamotto diventa elemento chiave per bilanciare e arricchire sapori complessi. Le ricette sono pensate per essere accessibili, offrono spunti tecnici ai professionisti e accompagnano gli appassionati di cucina nell’uso quotidiano del bergamotto. Il presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana spiega che il bergamotto non è un ingrediente difficile o lontano, ma un prodotto vivo capace di generare nuove narrazioni gastronomiche.

Il ricettario è disponibile in formato digitale sul sito dedicato, con l’obiettivo di incentivare il consumo consapevole del frutto fresco e sostenere l’economia agricola locale. Le ricette sono state pensate per essere accessibili a tutti, per ottenere profili aromatici originali e raffinati utilizzando il bergamotto come alternativa o complemento agli agrumi più comuni.