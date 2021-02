Il tam tam è partito sui social, niente di organizzato e gli ultrà della curva Nord fanno sapere di non avere promosso l’iniziativa. Ma tant’è: una folla di tifosi atalantini – più di 2mila, ma il numero continua a crescere mano a mano che si avvicina l’orario di inizio della partita – sono radunati fuori dallo stadio di Bergamo dove alle 21 andrà in scena la sfida di Champions Atalanta-Real Madrid. Tra cori, fumogeni e striscioni, i tifosi – molti senza mascherina – hanno iniziato ad assembrarsi lungo viale Giulio Cesare e nel piazzale antistante il Gewiss Stadium già dalle 17. Non hanno funzionato gli appelli di Ats e di Atalanta che avevano chiesto ai tifosi di non presentarsi allo stadio per evitare la diffusione dei contagi (di nuovo in crescita anche a Bergamo). “Atalanta-Real Madrid: questa sera seguiamo la nostra squadra del cuore da casa, per proteggere noi e gli altri dal contagio del Covid19 e della sue varianti”. Cosi la nota di Ats, rilanciata dal club bergamasco.

Bergamo, duemila tifosi assembrati davanti allo stadio in attesa di Atalanta – Real Madrid



Non è servito a nulla. Già a quattro ore dall’inizio dell’ottavo di finale di andata di Champions League 200 tifosi erano radunati per quella che è, di fatto, una manifestazione non autorizzata. I tifosi hanno accolto tra bandiere e torce l’arrivo dei pullman delle due squadre. Come successo domenica scorsa a Milano in occasione del derby Milan-Inter. Ci furono polemiche. La differenza, se così si può dire, è che Bergamo e la sua provincia sono state il territorio più colpito d’Europa dalla prima ondata dell’epidemia: almeno 6.500 vittime, anche se ci sono stime che parlano di un numero complessivo di quasi 10mila morti Covid.