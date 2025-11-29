Bergamo regola case vacanza

La Giunta del Comune di Bergamo ha approvato un nuovo regolamento sui requisiti qualitativi delle strutture ricettive non alberghiere. L’obiettivo è quello di alzare gli standard di qualità delle case vacanza e delle foresterie, anche nel campo dell’accessibilità per persone disabili. Il regolamento fissa criteri difficili da rispettare, soprattutto nei centri storici, e di fatto diventa un blocco per l’allestimento di nuove case vacanza. Le nuove norme non valgono per le strutture ricettive già esistenti, che non sono chiamate ad alcun adeguamento, ma sono necessarie per chi volesse aprire una nuova attività.

Le regole impongono che i locali siano accessibili anche ai disabili, compresi il bagno e la cucina, e che ogni appartamento fino a 50 metri quadrati abbia un posto auto, mentre sopra i 50 metri quadrati i posti auto devono essere due. Inoltre, gli appartamenti dovranno ottenere il certificato di agibilità, una norma che vale anche per le strutture già esistenti, che avranno tempo due anni per adeguarsi.

A Bergamo, sono presenti quasi duecento case vacanza o bed and breakfast in Città Alta e nei borghi, con una pressione di “densità ricettiva” del 15,72 per cento. Gli arrivi di turisti a Bergamo hanno fatto segnare un aumento del 152 per cento e le presenze turistiche sono cresciute del 170 per cento. La città dispone di ben 1.634 unità di ospitalità extra alberghiera, un numero che tre anni fa era meno della metà. La situazione non si può non governare per evitare il cosiddetto “overtourism”, che provoca reazioni negative, come l’aumento dei prezzi degli affitti e la perdita dell’identità dei luoghi.