Un esemplare di ragno molto grande ha creato non poco trambusto questa mattina all’aeroporto di Orio al serio a Bergamo. Il ragno, infatti, è stato trovato all’interno dei magazzini di un noto servizio di logistica. I dipendenti preoccupati che si potesse trattare di una specie alloctona, proveniente da chissà quale parte del mondo, hanno chiamato la Sezione di Bergamo dell’Ente Nazionale Protezione Animali. I volontari Enpa, dopo le prime indicazioni date per telefono, si sono recati sul posto per effettuare il recupero e hanno portato l’animale al museo Caffi dove Paolo Pantini, conservatore di zoologia degli invertebrati ha effettuato una valutazione. Risultato: si trattava di un esemplare di Hogna Radiata, più comunemente noto come ragno lupo. Dunque nessuna provenienza esotica. L’animale, essendo una specie autoctona, è stato quindi rilasciato in area naturale.

Fonte