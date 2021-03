L’invito ad accompagnare con la sua tromba l’inaugurazione del “Bosco della memoria” a Bergamo il 18 marzo è arrivato prima del nuovo lockdown e quando al governo c’era Giuseppe Conte. Paolo Fresu, tuttavia, non ha avuto alcuna esitazione ad accogliere l’invito di Marco Boschini, dell’Associazione comuni virtuosi che ha promosso l’iniziativa. “Ho accettato subito perché conosco Boschini da tempo ed ero entusiasta di dare una mano anche soltanto come testimonial. Adesso, visto che i decessi sono di nuovo tanti e nella prima ondata ci sono state quasi 700 vittime, è ancora più importante partecipare. E poi sono molto legato a Bergamo”.

Vive tra la Sardegna, Bologna e l’estero per i tour. Qual è il legame con Bergamo?

“È tra le prime città che ho frequentato all’inizio della mia carriera, il sassofonista del mio quintetto, Tino Tracanna, è bergamasco e poi sono stato direttore artistico di Bergamo Jazz Festival dal 2009 al 2011. Amo la città, dove ho legami profondi, e ho già partecipato a numerose iniziative con le istituzioni del posto”.

È vero che per accompagnare la cerimonia le è stato chiesto di “suonare silenziosamente”? Non è un ossimoro?

“Quando si pensa alla tromba si pensa a strumento caciarone, ma io penso alla mia tromba come a una voce femminile, una voce dell’anima. È una musica silenziosa perché non ha parole, che in un momento come questo non sono necessarie: il suono può essere più universale, mi piace pensarlo come la rappresentazione più profonda di noi stessi. Vorrei rappresentare appunto il suono dell’anima in un luogo che sarà già denso di significato. Però spero che la musica sia quel suono silenzioso capace di portare serenità anche in un momento in cui si devono ricordare eventi tragici”.

E poi ci sono gli alberi. Ha tenuto concerti suonando su un cedro a 12 metri di altezza e il suo festival a Berchidda si tiene anche nelle sugherete. Un altro legame profondo.

“Da buon sardo, figlio di pastore e contadino, attribuisco agli alberi una ricchezza e significati molteplici. Nel caso del bosco che sorgerà nel Parco della Trucca a Bergamo trovo che sia una importante metafora del presente: piantare gli alberi non risolverà i problemi, ma è un tassello per non dimenticare quanto sta avvenendo e chi non c’è più. E poi gli alberi sono una grande ricchezza, non soltanto economica. Quando nel 1988 comprai la mia prima casa, l’unica che potevo permettermi in mezzo a un bosco sull’Appennino tosco-emiliano, ero fierissimo perché me l’ero conquistata suonando. La prima volta che i miei genitori vennero a trovarmi ero molto agitato, temevo non gli piacesse o non approvassero il mio acquisto. Appena imboccato il vialetto che portava all’ingresso, mio padre si fermò a guardarsi intorno e mi disse: ‘Bravo, hai più alberi di me’. Solo allora capii che quell’acquisto era stato giusto, perché il valore di quella casa era dato dalla natura che le stava intorno”.

Cosa significa ora per lei un luogo dove si piantano alberi?

“È prendersi cura di sé e degli altri. Un albero non si pianta a caso, bisogna curarlo. In questo momento prendersi cura dei semi nuovi da cui nasce un albero offre una metafora straordinaria di quanto sia necessario preoccuparsi dell’ambiente e della vita. E quando un albero si pianta per qualcuno che non c’è più dà l’idea del passaggio tra vecchie e nuove generazioni, è il modo più bello per ricordare e lasciare il testimone a chi rimane”.

Un rendering del “Bosco della memoria”

I lutti e la situazione economica: è un momento difficile per chi di vive di musica.

“È il momento più drammatico in assoluto, con i teatri chiusi e tutti gli spettacoli cancellati. Però cerco di trovare un aspetto positivo: è un’occasione perché gli italiani prendano coscienza che la musica non è fatta soltanto da quelli come me, o da quelli ben vestiti che vedono in tv. Spero che sia chiaro che c’è un grande esercito di migliaia di persone che vivono enormi difficoltà, colpite dalla crisi in maniera profondissima, tanto che il nostro sistema culturale rischia di perdere fondamentali professionalità, perché artisti e musicisti sono costretti a cambiare mestiere per campare. La pandemia ha portato a galla il fatto che il nostro mondo era in difficoltà già prima, perché è un mondo di precariato. Non vogliamo assistenzialismo, ma abbiamo bisogno di uno statuto, che disciplini e tuteli il mondo dello spettacolo. Dovrebbe essere chiaro a tutti che noi non rappresentiamo soltanto il nostro sogno, ma anche il sogno degli altri: la cultura è un bene primario del nostro Paese. Essere parte di questo momento a Bergamo è importante anche per questo, perché la mia presenza acquista significato dal punto di vista politico, visto che è stato chiamato un musicista a raccontare quanto sta accadendo”.