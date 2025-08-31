Bergamo e salute mentale: un caso controverso da discutere

Sono emerse recenti polemiche a Bergamo dopo un episodio che ha coinvolto un uomo di colore nudo, immortalato mentre passeggiava nel centro città sotto la pioggia. Il video, rapidamente condiviso sui social, ha scatenato un dibattito tra le forze politiche locali. L’uomo è stato successivamente affidato ai servizi psichiatrici, come ha confermato la sindaca Elena Carnevali in un post sui social.

La sindaca ha sottolineato come episodi simili fossero già accaduti in passato e ha criticato le reazioni differenti basate sul colore della pelle. Ha evidenziato che il problema centrale riguarda la salute mentale e la necessità di supporto per le persone fragili, non il colore della pelle o l’amministrazione al governo.

Non sono mancati commenti critici da parte di esponenti della Lega. Il consigliere Alberto Ribolla ha postato un’altra immagine di un uomo in una situazione compromettente, sottolineando che la libertà di comportamento in città è diventata un problema. Ha invitato la sindaca a riflettere sulla situazione di degrado che percepisce nella città.

Anche l’ex onorevole Giorgio Jannone ha risposto a Carnevali, affermando che le promesse fatte dall’amministrazione sono rimaste in gran parte disattese. Inoltre, è stato condiviso un video che mostra un altro uomo di colore che approfitta della pioggia per lavarsi in pubblico, con commenti ironici sull’accoglienza di Bergamo. L’episodio ha acceso un accesso di discussioni nelle chat e sui social, mettendo in luce la complessità della situazione sociale e sanitaria nella città.