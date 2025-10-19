Bergamo e il turismo: l’impatto del rincaro della tassa di soggiorno

A Bergamo si solleva una forte opposizione contro l’aumento dell’imposta di soggiorno, con preoccupazioni espresse da albergatori, associazioni di categoria e l’amministrazione comunale. Attualmente, la tassa non supera i 5 euro, ma l’eventuale incremento potrebbe superare il 140%, influenzando soprattutto famiglie e turisti italiani.

Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, sottolinea che non ci sono prove concrete di benefici turistici in seguito alle Olimpiadi. Secondo lui, l’aumento della tassa è una giustificazione inadeguata che non affronta i problemi reali del settore. Ribadisce che il turismo è un settore fragile e che anche un incremento modesto dei costi può spingere i visitatori a scegliere altre destinazioni. Filippo Caselli, direttore di Confesercenti Bergamo, considera il provvedimento illogico e rischioso per un comparto che necessità di investimenti per migliorarsi.

Anche il vicesindaco Sergio Gandi si oppone all’idea di usare l’aumento dell’imposta per coprire le spese legate ai Giochi, affermando che non è giusto gravare sui turisti per finanziare iniziative nazionali. Critica inoltre il nuovo decreto che destina il 30% del gettito extra al bilancio statale, riducendo l’autonomia finanziaria degli enti locali.

Confcommercio Lombardia e Veneto definiscono l’aumento della tassa come un segnale negativo per i territori olimpici. Riconoscono gli investimenti effettuati dagli operatori nel settore, avvertendo che un rincaro imprevisto potrebbe mettere a rischio questi sforzi e allontanare i visitatori, minacciando la competitività di Bergamo rispetto ad altre mete.