I carabinieri della stazione di Bergamo Principale, a conclusione dell’attività investigativa, hanno denunciato per lesione personale aggravata, rapina e omissione di soccorso, quattro ragazzi originari della bassa Val Seriana, tutti minorenni e di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e per il solo reato di omissione di soccorso altri quattro ragazzi, anch’essi minorenni. I fatti risalgono al pomeriggio del 2 agosto scorso, quando un ragazzo di 21 anni di Torre Boldone, mentre giocava a pallone con alcuni coetanei all’interno del parco pubblico in via Leonardo Da Vinci, aveva discusso con un gruppo di ragazzi che, oltre a portargli via il pallone, alla richiesta di restituirglielo, lo avevano picchiato con calci e pugni e colpito all’addome con un’arma da taglio.

