Bergamasca: il cicloturismo tra natura e borghi incantevoli

Il cicloturismo sta conquistando sempre più spazi in Italia, e la Bergamasca si afferma come una delle destinazioni più promettenti. Questa regione, ricca di bellezze naturali e culturali, offre un’ampia rete di percorsi ciclabili pensati per una fruizione sostenibile del territorio.

Grazie a una strategia di sviluppo locale, la Val Cavallina si propone come il cuore pulsante di questo fenomeno, con paesaggi che spaziano dal Lago di Endine ai castelli medievali. Durante una recente visita, l’assessore al Turismo della Lombardia ha evidenziato l’importanza di questo settore, sottolineando come il cicloturismo contribuisca al benessere economico e sociale della comunità.

Tra le iniziative di maggior rilievo si trova “SpritzE-Bike” a Grone, che offre noleggio di biciclette elettriche e tour panoramici, abbinando sport e gastronomia locale. A Casazza, il “BedE-Bike” è concepito per accogliere i ciclisti, con strutture attrezzate e servizi dedicati.

Il sostegno della Regione Lombardia si traduce anche in investimenti significativi, con oltre 18 milioni di euro stanziati per migliorare e ampliare le ciclovie regionali. L’assessore ha sottolineato l’importanza di una collaborazione tra pubblico e privato per realizzare un’offerta turistica attrattiva, in grado di conquistare visitatori da tutta Europa.

La Bergamasca offre percorsi come la Ciclovia del Lago di Endine e la Ciclovia della Valle Seriana, adatti sia per famiglie che per ciclisti più esperti. Questi tracciati non solo garantiscono un’esperienza immersiva nella natura, ma invitano anche a scoprire i sapori e la cultura locali. La regione si prepara a ricevere appassionati di cicloturismo, pronti a esplorare le sue meraviglie in sella a una bicicletta.