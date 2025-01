Bere Responsabilmente a Capodanno: I Limiti del Nuovo Codice Stradale per Salvaguardare la Patente

Con l’introduzione del nuovo Codice della Strada, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono diventate più severe. Il limite di alcolemia è fissato a 0,5 grammi per litro. Per le donne, anche un bicchiere di spumante può portare a superare questo limite, mentre gli uomini a digiuno possono permettersi due bicchieri senza rischi immediati. Chi viene trovato con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro rischia multe variabili da 543 a 2.170 euro e una sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Se il tasso alcolemico raggiunge tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, le sanzioni aumentano: si possono ricevere multe fino a 3.200 euro, la sospensione della patente per un anno e persino una pena detentiva fino a sei mesi. Superando 1,5 grammi per litro, le conseguenze si fanno ancora più gravi: si può incorrere in multe fino a 6.000 euro, arresto e confisca del veicolo, se non di proprietà del conducente.

È importante notare che il consumo di alcol necessario per superare i limiti non è uguale per tutti, ma varia a seconda di fattori come sesso, peso e condizioni fisiche. Ad esempio, un uomo di circa 65 chili e a stomaco vuoto può superare il limite con due bicchieri di spumante o un bicchiere di vino, mentre una donna di 45 chili a digiuno basta il solo flûte di spumante. Un uomo di circa 80 chili, con lo stomaco pieno, potrebbe bere fino a due bicchieri di vino e un digestivo senza superare i limiti.

Per i neopatentati, la situazione è differente. Il Codice della Strada prevede una tolleranza zero: chi ha conseguito la patente da meno di tre anni non deve assumere alcun alcolico prima di mettersi al volante. Le sanzioni per i neopatentati sono maggiorate e include il ritiro immediato della patente in caso di consumi alcolici.

In sintesi, l’approccio del nuovo Codice della Strada vuole enfatizzare la guida responsabile, soprattutto durante periodi festivi come il Capodanno, dove il consumo di alcol può essere tentatore, ma le conseguenze legali sono severe e richiedono molta attenzione.