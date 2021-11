Potremmo definirlo un inganno a fin di bene. Grazie al quale illudere il cervello che stiamo sorseggiando una bibita al gusto di frutta, di lime o di cola, mentre quella che stiamo bevendo è semplice acqua. Senza alcun tipo di aroma aggiunto, senza additivi, senza zuccheri. A rendere possibile questo inganno sensoriale è Air Up, una borraccia particolare (ma nello stesso tempo semplicissima, come dovrebbe essere con il miglior design) che in Italia è arrivata nelle ultime settimane e dietro la quale ci sono cinque tedeschi meno che trentenni, ai vertici di una start up che l’anno scorso è stata inserita tra le 25 con crescita più rapida in Germania, e nel 2021 tra le dieci piccole imprese più innovative del paese.

L’idea consiste nello sfruttare in chiave di benessere e sostenibilità un dato di fatto risaputo (in questo senso, se non è stata la scoperta dell’acqua calda lo è probabilmente di quella buona): cioè che l’80% di quello che chiamiamo gusto è determinato in realtà da aromi percepiti a livello olfattivo. Un’evidenza già nota, appunto, che però finora nessuno aveva pensato di sfruttare creando un prodotto di questo tipo. Ci hanno provato invece nel 2016 la ventiquattrenne Lena Jüngst con l’allora compagno di studi e futuro socio Tim Jäger, sviluppando una tesi di dottorato in Product Design con spin off in Neuroscienze. Insieme hanno quella che, visti i risultati, può essere a tutti gli effetti definita un’illuminazione. Ossia partire dal ruolo dell’olfatto per proporre una soluzione all’eccessivo consumo di bevande zuccherine, soprattutto da parte delle generazioni più giovani (con le conseguenze che sappiamo a livello individuale – in termini di sovrappeso, stile di vita e predisposizione a diabete e patologie coronariche – e a livello ambientale per l’impatto delle plastiche da smaltire).

In sintesi, all’imboccatura della borraccia è infilata una cannuccia rigida dal diametro appena più ampio di quelle standard, attorno alla quale si inseriscono dei pod che – qui sta il punto – non rilasciano nulla nell’acqua. Viceversa liberano nell’aria degli aromi di origine totalmente naturale (estratti in corrente di vapore da frutta e vegetali) in grado di raggiungere i recettori retronasali e ingannare in tempo reale il cervello, facendogli percepire un sapore che non c’è.

Detta così vien da chiedersi come mai non ci si fosse arrivati prima. Ma che si tratti di una rivoluzione lo dimostra il fatto che la start up lo scorso anno ha raggiunto un fatturato di oltre 20 milioni di euro, e il capitale è cresciuto negli ultimi mesi di altri 40 milioni grazie a investitori colosso tra cui Five Seasons Ventures (il fondo specializzato in foodtech) e PepsiCo. Eppure Lena Jüngst, co-fondatrice e oggi Chief Content Officer di Air Up, è una ragazzona dall’aria sportiva che ammette ancora con entusiasmo lo stupore per un successo andato ben oltre l’iniziale consapevolezza di avere per le mani un’idea piena di potenzialità. Perché a differenza del modo di dire, bere un bicchier d’acqua oggi è un gesto tutt’altro che semplice, ed è sempre meno diffuso tra le nuove generazioni. Questo porta da un lato ad assumere meno liquidi del necessario, dall’altro a introdurli caricati di sostanze inutili e spesso nocive.

“Sono trascorsi meno di due anni da quando abbiamo iniziato a mettere a fuoco l’idea, durante il dottorato all’Università di Schwäbisch Gmünd, a quando l’Università di Monaco ci ha dato la borsa di studio che ha permesso di sviluppare la start up. A inizio 2019 siamo passati dai prototipi alla produzione vera e propria, e oggi abbiamo 170 dipendenti, dai 5 che eravamo al momento della fondazione vera e propria (quando il progetto è diventato concreto si sono aggiunti altri tre studenti e amici, portando come competenze delle specializzazioni in tecnologia alimentare e in economia d’impresa, e in un caso un’esperienza precedente con altre start up del beverage, ndr). Ma le soddisfazioni principali onestamente stanno nel contributo che stiamo dando al miglioramento dello stile di vita di moltissimi giovani. Si tratta di stime, naturalmente, ma il nostro milione di consumatori attuale, e i circa 85 milioni di litri di acqua già consumati con i nostri pods possono essere misurati anche come 2.465 tonnellate di zucchero consumato in meno, oltre a milioni di bottiglie di plastica che non devono essere smaltite”.

Per spiegare meglio il funzionamento, i pod che si fissano sulle borracce Air Up (che sono da 650 ml di capienza, ma ciascun pod dovrebbe restare efficace fino a quasi 5 litri di acqua utilizzata) assomigliano a delle cialde di caffè, con un buco al centro tipo ciambella nel quale passa la cannuccia. Quando si beve, il pod sfrutta la pressione del beccuccio per rilasciare nell’aria le sue molecole, che raggiungono le cellule olfattive retronasali e vengono codificate come sapore dal nostro cervello.

“È un po’ come quando si cammina accanto a una pasticceria” prosegue Lena “e oltre alla realizzazione tecnica, l’aspetto più riuscito del nostro progetto è stato infatti riuscire a calibrare gli aromi, creando degli equilibri olfattivi che combinassero la realtà di un prodotto attraente nella sua fase di consumo, ma anche sostenibile sotto tutti i punti di vista. Nel corso dell’evoluzione umana è venuta meno l’equivalenza sapore buono = alimento salutare (e viceversa cattivo uguale nocivo) che in origine aiutava a identificare i cibi commestibili. Via via, la società si è abituata a identificare come buoni alimenti e bevande sempre più sofisticati, col risultato che le ultime generazioni considerano desiderabili principalmente i cibi e le bibite poco salutari. Ora sfruttando l’olfatto retro nasale è possibile un’inversione di rotta”.