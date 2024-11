Beppe Grillo sull’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle: ‘Da Francescani a Gesuiti’

Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Gianroberto Casaleggio, ha mostrato il suo disappunto dopo l’esito dell’assemblea costituente, che ha visto la maggioranza degli iscritti appoggiare la linea del presidente Giuseppe Conte. Questa decisione ha segnato di fatto la fine dell’originario M5S, eliminando il ruolo di garante, tradizionalmente ricoperto da Grillo stesso.

Grillo ha espresso il suo malcontento attraverso un messaggio su WhatsApp, condividendo un’immagine del sasso della chiesa di San Francesco a Ripa, accompagnata da una scritta che recita “Da francescani a gesuiti”. Questo messaggio è stato interpretato come una critica nei confronti di Conte, sugli schiocchi del M5S, che tradizionalmente si ispira ai valori di San Francesco, contrapposti agli elementi considerati opportunistici, forse rappresentati da Conte e dal suo gruppo.

Durante l’assemblea, Giuseppe Conte ha affrontato apertamente le tensioni con Grillo, descrivendo un incontro complicato, ma sottolineando che l’obiettivo principale era il cambiamento del Paese, non un conflitto personale. Conte ha ribadito che l’assemblea era sovrana e ha invitato a valorizzare competenza ed esperienza, evadendo dalla tradizionale logica “verticistica”.

Altri membri storici del M5S, come Roberto Fico, hanno espresso le loro opinioni riguardo l’assemblea, affermando che il voto non rappresentava un’opposizione a Grillo, ma piuttosto una richiesta di maggiore partecipazione e responsabilità. Fico ha sottolineato l’importanza di Grillo come fondatore, affermando che se fosse rimasto con loro, sarebbe stato un valore aggiunto.

Rocco Casalino ha descritto la situazione come un “momento storico inaspettato”, chiarendo che Conte non aveva mai inteso eliminare il ruolo del garante, ma si era visto costretto a difendere il processo democratico dell’assemblea, in risposta alla postura di Grillo. La tensione tra i fondatori del movimento e il nuovo corso potrebbe avere implications significative per il futuro del M5S.