Il 25 ottobre 2005 a Milano arriva Bill Gates. E’ l’ospite d’onore di SMAU, la principale fiera nostrana dedicata agli operatori delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. Passa in tv, nei programmi di Paolo Bonolis e Cesara Buonamici; concede un’intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera che gli causa, il giorno seguente, l’attacco di Beppe Grillo sul suo blog che ai tempi era una potenza. In tutto, a dare retta ai resoconti, la sua visita milanese durata appena sette ore: arrivo alle 14 ripartenza, per Parigi, alle 21.

Bill Gates quel giorno è ancora, per poco, amministratore delegato a tempo pieno di Microsoft (farà un inatteso passo di lato nove mesi dopo), ed è alla vigilia del cinquantesimo compleanno. Parla del futuro e nel suo futuro non c’è l’idea dell’arrivo imminente dello smartphone (l’iPhone di Apple verrà lanciato un anno e mezzo più tardi). Dice: “C’è così tanto da fare. Il sogno del personal computer non è ancora realtà: il pc non riconosce il parlato, né la scrittura manuale; il pc non vede. L’era del computer è solo all’inizio… Mi sono sempre sentito un pioniere; se gli altri avanzano, lo farò anch’io. Nei prossimi dieci anni ci attendono progressi fenomenali. Useremo i pc in modo finora impensabile”. Annuncia un nuovo prodotto di cui finora non si era parlato, il tablet-pc: “E’ una sorta di lavagnetta digitale. Costerà sempre di meno, e consentirà agli allievi di registrare la lezione del professore senza più prendere appunti”.

A una domanda sulla crisi economica in Italia risponde: “Crisi? Ma quale crisi? … Molti paesi, non solo l’Italia, devono cogliere l’occasione al volo, muoversi con grande rapidità, cambiare. Se non lo fa Milano, il resto d’Italia non lo farà. I business-leader sono qui, tocca a loro progettare le riforme, il futuro. Io sono convinto che i business-leader italiani siano ottimi. Ho appena incontrato gli uomini di Capitalia, lavoro con Telecom, con cui stiamo testando nuove tecnologie. E non considero affatto l’Italia un Paese tecnologicamente arretrato. L’anno scorso l’uso privato della banda larga è cresciuto del 35%: è una cifra record, che si può ancora migliorare; sogno che nei prossimi tre o quattro anni si arrivi al 50. Non vedo un’Italia rimasta indietro. Certo, c’è molto da fare. Abbracciare senza perdere tempo la tecnologia, il cambiamento, il nuovo”. Per questa risposta il 25 ottobre Beppe Grillo gli dà del “boccalone”, invitando tutti a scrivere la propria idea alla email di Microsoft Italia e a mollare Windows per abbracciare Linux.