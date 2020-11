Beppe Fiorello e Luca Argentero sono due volti della fiction italiana che su Rai Uno macinano ascolti su ascolti, il primo con Gli Orologi Del Diavolo, il secondo con Doc – Nelle Tue Mani.

Il primo, per ringraziare del successo d’ascolti della sua fiction, ha pubblicato su Twitter un messaggio con allegato con un articolo di Repubblica.

“Un infinito grazie al pubblico che sta amando #gliorologideldiavolo” – ha scritto di suo pugno Beppe Fiorello – “Una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti, io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro. A lunedì e martedì prossimo con le ultime due puntate e un finale mozzafiato”.

Un commento all’apparenza normale, se non fosse per l’articolo di Repubblica che ha allegato, in cui l’attore siciliano ha addirittura sottolineato una parte, dove c’è scritto:

“L’accoglienza del pubblico di Rai1, nonostante l’assenza di ospedali, medici, infermiere e storie di corsia, è buona alla partenza”.

L’allusione, inutile girarci attorno, è alla fiction con Luca Argentero che – *SORPRESONE* – ha addirittura commentato il post di Beppe Fiorello: “Che strano tweet”.

🤔 che strano tweet… — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) November 11, 2020

Ovviamente i due ora diranno che sono grandi amici e che siamo noi blogger cattivi ad averci letto della maretta e delle frecciatine. Ma mica siamo nati ieri. Tze.