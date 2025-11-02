16.5 C
Beppe Convertini: la storia di un uomo medio orgoglioso

Beppe Convertini è attualmente impegnato tra il programma “Unomattina” in famiglia e il talent show “Ballando con le stelle”. Sua madre, Grazia, lo supporta con entusiasmo, viaggiando da Martina Franca per stargli accanto. Tuttavia, lei avverte le critiche, in particolare quelle di Selvaggia Lucarelli e della giuria, nei confronti del figlio, definito “uomo medio”.

Per rassicurare la madre, Beppe le ha scritto una lettera aperta pubblicata su un settimanale. In essa, esprime il suo orgoglio nel considerarsi una persona normale, con valori autentici trasmessi dalla madre. Ricorda anche la dura esperienza della perdita del padre, avvenuta quando lui aveva solo diciassette anni, affermando che la madre ha sempre fatto del suo meglio per sostenere la famiglia.

Beppe racconta di come, dopo la morte del padre, entrambi abbiano affrontato difficoltà economiche, lui si alzava all’alba per lavorare nel mercato per contribuire alle spese di casa. Una volta raggiunta una certa stabilità professionale, ha cercato di restituire alla madre tutto ciò che lei gli aveva dato.

Nella lettera, Beppe cita anche momenti speciali, come quando, con i suoi primi guadagni, le regalò un’auto usata, che la madre considerava un vero gioiello. Ogni estate, la famiglia si riunisce a Otranto, riscoprendo le proprie origini e mantenendo legami forti.

Infine, ricorda con affetto il giorno in cui Milly Carlucci lo contattò per “Ballando con le stelle”, coincidente con il compleanno della madre. Per lui danzare è un rito familiare, e a ogni esibizione pensa a Grazia, promettendo di portarla a ballare a Martina Franca, trasmettendo così il loro legame profondo.

