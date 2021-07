Beppe Convertini questa mattina a Uno Weekend ha avuto il piacere di ospitare nel suo salotto Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel taekwondo.

L’atleta, entrato nella storia dello sport italiano, ha parlato della gioia della vittoria e di quando suo nonno, scomparso un mese fa, diceva di essere convinto che avrebbe vinto una Olimpiade.

“Mio nonno è stata una figura molto importante per me, mi accompagnava sempre a scuola e in palestra, e inseguiva insieme a me il sogno di vincere le Olimpiadi. Questo ultimo periodo purtroppo stava sempre male, però diceva sempre: ‘Vito vincerà le Olimpiadi’. Era sicuro, io magari dubitavo e invece alla fine c’ha avuto ragione”.

Un ricordo raccontato con un filo di voce interrotto poco dopo da Beppe Convertini che, alla frase “Sono andato a trovare mio nonno ieri”, gli ha chiesto “Come sta il nonno?“. Immediata la risposta di Vito Dell’Aquila: “Sono andato al cimitero“. “Ah perché non c’è più il nonno, scusami“, l’immediata risposta.

Beppe Convertini, la gaffe con Vito Dell’Aquila