Beppe Braida si è ritirato da L’Isola dei Famosi ed a distanza di un paio d’ore dal comunicato stampa, nel daytime di oggi è stato mostrato il video del suo abbandono.

A spingere l’ex conduttore di Striscia la Notizia a lasciare l’Honduras è stato il ricovero del padre per Covid.

“Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l’ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione”.