Beppe Braida si è ritirato da L’Isola dei Famosi, è ufficiale.

La notizia è stata data dagli account social della trasmissione come un fulmine a ciel sereno, riportando la seguente notizia: “Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore“.

Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. #Isola pic.twitter.com/EguuSb6jSv — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 9, 2021

Un ritiro inaspettato per il comico di Colorado ed ex conduttore di Striscia la Notizia, che proprio in questi giorni si stava ambientando maggiormente in Honduras.

Questo è ufficialmente il secondo ritiro di un naufrago in questa stagione de L’Isola dei Famosi a causa di “gravi motivi familiari”: prima di Beppe Braida lo ha fatto anche l’ex Miss Italia, Carolina Stramare, il giorno prima della partenza per l’Honduras.

“Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione a L’Isola. Sempre nelle ultime ore però si sono presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo e credo che la scelta migliore sia quella di non partire e rimanere a casa, perché prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che comprenderete”.