Beppe Braida che fine ha fatto?

Il rientro degli eliminati de L’Isola dei Famosi in studio quest’anno è un po’ complicato e ne ce siamo accorti tutti. Dopo essere tornati in Italia, infatti, sono tutti costretti a restare in quarantena per due settimane prima di poter riprendere la vita di tutti i giorni.

Per questo motivo Akash Kumar, Daniela Martani, Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Drusilla Gucci sono andati a trovare Ilary Blasi in studio dopo due settimane dalla loro uscita. Sono rientrati in studio tutti, tranne il visconte Ferdinando (che essendosi ritirato per futili motivi ha perso l’opportunità di ospitate) e Beppe Braida.

Quest’ultimo ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi la stessa settimana di Brando Giorgi e di Elisa Isoardi ma se loro sono rientrati in studio nella puntata di ieri, dell’ex conduttore di Striscia la Notizia neanche l’ombra. Eppure l’opportunità l’avrebbe, dato che il suo ritiro è stato causato dal ricovero ospedaliero del padre a causa del Covid, nulla di futile.

Beppe Braida, perché non è in studio a L’Isola dei Famosi

A domanda diretta dei suoi follower sul perché non sia stato presente in studio, Beppe Braida ha dato la “colpa” agli autori.

“Perché non ci sono? Onestamente non lo so, molti sulle pagine social dell’Isola dei Famosi chiedono di me, ma boh?” – e ancora – “L’unica cosa che io trovo davvero scandalosa è che io non sia stato invitato in studio!”.

Il comico ha poi svelato che suo padre sta meglio, nonostante sia sempre ricoverato.

Riusciremo a rivedere il comico in studio?

