BEPER P302VIS002: Spazzola Viso e Massaggiatore Impermeabile con Tecnologia Sonica e Ricarica USB – 90 Minuti di Autonomia, Adatta a Tutti i Tipi di Pelle

La spazzola con tecnologia sonic è ideale per una profonda pulizia dei viso, liberando la pelle da tutte le impurità, cellule morte, residui di trucco o smog, rendendo la pelle più pulita e levigata. Velocità facilmente regolabile durante l’uso per adattarsi a ogni zona del viso. Perfetto per massaggiare il viso favorendo la circolazione sanguigna. Batteria al litio per un’autonomia fino a 90 minuti, cavo USB per ricarica. Corpo impermeabile IPX7, perfetto per lavarsi il viso anche sotto la doccia.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 3,5 x 6,5 x 13 cm; 100 grammi

Produttore ‏ : ‎ Beper

ASIN ‏ : ‎ B09146GTKW

Numero modello articolo ‏ : ‎ P302VIS002

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

PULIZIA QUOTIDIANA: La Spazzola Beper è ideale per una profonda pulizia del viso, liberando la pelle da tutte le impurità, cellule morte, residui di trucco o smog, rendendo la pelle più pulita e levigata.

TECNOLOGIA SONIC: Le pulsazioni soniche a bassa frequenza permettono la rimozione di sporco, grasso e residui del make-up. Le pulsazioni a bassa frequenza aumentano la circolazione sanguigna nelle aree soggette alla formazione di rughe, migliorando la produzione di collagene ed elastina per ripristinare la tonicità della pelle.

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ: Realizzato con setole in silicone per una pulizia delicata sulla pelle senza nessun danno o abrasione come le spazzole tradizionali in nylon. Inoltre la parte in acciaio è ideale per massaggiare il contorno occhi per ridurre le occhiaie ed eliminare le rughe.

REGOLABILE: La velocità è regolabile secondo la zona che si sta trattando, così facendo potrai decidere il trattamento migliore per la tua pelle.

IMPERMEABILE E RICARICABILE : Il corpo della spazzola è impermeabile IPX7, può essere utilizzato comodamente in doccia, vasca o lavandino. Funzionamento a batteria al litio per un’autonomia fino a 90 minuti con cavo USB per ricarica incluso. Facile da portare sempre con sé anche fuori casa.