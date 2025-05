Benvenuto Papa Leone XIV, Pontefice tra scienza e religione

L’8 maggio 2025, il conclave ha scelto un nuovo Papa, Robert Francis Prevost, noto come Leone XIV, il primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa cattolica. Dal suo insediamento, Papa Leone XIV ha enfatizzato l’importanza di affrontare le sfide ambientali, ispirandosi agli insegnamenti di Papa Francesco, in particolare all’enciclica Laudato Si‘, che esorta a prendersi cura della casa comune e a combattere l’inquinamento.

Formatosi presso il seminario minore dei padri agostiniani, Leone XIV si è laureato in matematica e filosofia all’università Villanova di Filadelfia. Questa formazione rappresenta un punto di incontro tra scienza e religione, conferendogli una visione unica delle domande fondamentali che entrambe le discipline pongono.

Il suo pontificato potrebbe portare la Chiesa a un confronto con la modernità, accogliendo domande anziché fuggirle. La sua visione ecologica percepisce la natura come un ordine da comprendere, con ogni essere vivente che ha un proprio ruolo in un equilibrio delicato, necessitando di un’alleanza tra scienza e spiritualità. Quando l’uomo si distacca dalla Terra, perde anche il significato profondo della propria esistenza.

Una priorità fondamentale del Papa è la lotta contro l’amianto, considerata un male assoluto. La bonifica dall’amianto diventa una metafora della liberazione dal male, poiché, oltre ai rischi per la salute umana, rappresenta una minaccia per l’ambiente. La filosofia ecologica di Papa Leone XIV è ancorata a principi di giustizia sociale e responsabilità, riflettendo i valori dell’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, che sostiene la necessità di un cambiamento profondo nei comportamenti per un futuro sostenibile.

Fonte: dirittoallasalute.net