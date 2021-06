Le dirette di Dario Moccia – classe ’90, pisano – su Twitch sono come serate tra amici: si parla di qualunque cosa, e se ne parla senza freni, onestamente, esagerando, urlando e scherzando. Ma le dirette di Dario Moccia sono anche altro: sono la prova dell’esistenza di un tipo diverso di intrattenimento. Un intrattenimento che non ha bisogno di editori, che non ha bisogno di terze parti, e che nonostante tutto – la povertà di mezzi, l’incredibile concorrenza; la frammentazione dell’audience – funziona.

Nel giro di tre anni, da quando cioè ha aperto il suo canale, Moccia ha saputo trasformare l’eredità di Youtube (ha un canale anche lì; si chiama “DarioMocciaChannel”) in qualcosa di diverso. Ha raccolto un altro pubblico, si è rivolto a un altro tipo di fruitori, ed è riuscito a scalare velocemente le classifiche dei creator più seguiti – e amati, e discussi – della piattaforma di Amazon. Pochi giorni fa, ha superato i 10 mila abbonati. Mediamente lo seguono tra le 9 e le 12 mila persone. Ha una serata per ogni cosa, per ogni argomento. O vede vecchi video o guarda un film o una serie con il suo pubblico; o parla di manga e di cartoni animati. Fa divulgazione: e quando cita questo o quel titolo, i siti degli editori di fumetti vanno offline e le copie vengono velocemente esaurite. Intervista professionisti, artisti e colleghi. E lo fa sempre con lo stesso tono. Con la stessa immediatezza.

In un anno e mezzo, Dario Moccia ha costruito un vero e proprio universo narrativo ed editoriale. Con ospiti fissi, con creator-maschere, con tormentoni, modi di dire, con meme e continui riferimenti. E soprattutto è riuscito a raccogliere attorno a sé tantissimi talenti. L’esempio più recente è rappresentato dalle sue carte collezionabili. Le ha annunciate qualche mese fa; da giovedì, sono in preordine sul sito di Federic, un altro streamer. Nel giro di poche ore, hanno venduto migliaia e migliaia di copie. E adesso sono sold out.

Per questo progetto, Moccia ha radunato più di venti artisti italiani: alcuni sono esordienti; altri sono affermati professionisti. Ha assegnato temi e personaggi. Ha coinvolto non solo la sua community, ma buona parte dei canali con cui è entrato in contatto. Ci sono carte rare e carte comuni. E in ognuna di esse è stata riversata la stessa attenzione e la stessa cura maniacale. È una trovata commerciale, certo: di fatto, questo è il merchandising del suo canale. Ma è anche la celebrazione di una delle realtà più dinamiche e interessanti di Twitch Italia. Perché è, a suo modo, un esempio (non di perfezione, ma di intenzioni). E perché dà una misura precisa delle possibilità offerte dallo streaming.

Le distanze, tra pubblico e creator, sono ridotte all’osso. Le persone possono donare (qualunque cifra) e possono abbonarsi (parliamo di circa 5 euro al mese; per gli iscritti Prime, c’è la possibilità di collegare direttamente il proprio account senza ulteriori costi). E possono, soprattutto, commentare. Dario Moccia non ha puntato sui gameplay o sulle “reaction” (non solo, almeno). Ma sul “just chatting”: sull’interazione costante con i suoi spettatori. E spesso – è vero – esagera, alza la voce e si lascia andare al suo personaggio (c’è una divisione piuttosto evidente tra vita online e vita offline). Durante il Pub dell’Amico, appuntamento settimanale sul suo canale, parla di qualunque tema – a volte si tratta di sesso, a volte di situazioni imbarazzanti – rispettando sempre lo stesso spirito. Quell’idea primordiale: io sono come voi, faccio le stesse cose che fate anche voi; e posso sbagliare, scivolare, posso commettere errori.

Le carte collezionabili sono, in questo senso, un simbolo. Sono la sintesi del suo lavoro. Nella lista dei nomi coinvolti ci sono: Fabio Di Corleto, Simone Peano, Ilaria Catalani, Agnese Innocente, Walter Baiamonte, Lorenzo Di Santo, Enrico Ercolani (Supersonic Taco), Davide Lazzaroni (Solar Fenice), Michela Magni, Marcello Demuru (Emdy) e Francesca Fedele. E ancora: Nicola Saviori, Lorenzo Colangeli, Ivan Fiorelli, Denny Minonne, Giulia Di Cara, Alessandro Santoro (Santy Comics), Carlo Cid Lauro, NOVA, Daniele Turturici, Mattia Secci, Alessandro Martorelli (Martoz), Daniel Ingenito, Elite4 (collettivo di più illustratori, nda), Francesco Guarnaccia, Elisa Menini e Antonio Fiorelli (AFDRAWS). Ognuno ha il suo stile e la sua firma. Alcuni sono fumettisti e disegnatori affermati. Altri vengono dai social, da Instagram. E poi ci sono ragazzi e ragazze alla loro prima esperienza. Nord, sud, centro: c’è l’Italia intera.

Quasi parallelamente, su un altro piano, ci sono cantanti e musicisti che si sono ritrovati proprio grazie al canale di Dario Moccia. Uno dei casi più significativi è quello del rapper Venz, che poche settimane ha pubblicato il suo nuovo album, “OFFTHEWALL”. Oppure c’è Morgan No Rarity, che ha prodotto, scritto e cantato diversi brani dedicati alla “lore” – alla storia – del canale di Dario Moccia. In questa realtà, c’è un ricambio costante di energie. E le idee chiamano altre idee, e piccoli artisti riescono a trovare un loro pubblico, una loro voce, un posto a cui appartenere. E non è poco. Soprattutto oggi, con l’overdose di contenuti che ha investito qualunque settore.

Ma c’è anche la Tomodachi Band, che si è incontrata sul forum Reddit di Moccia. E ci sono piccoli sviluppatori, che hanno creato videogiochi dedicati al canale. Parliamo di avventure grafiche, di titoli in pixel arte; di piccole produzioni di cui sono già disponibili delle demo (come “Tomodachi Kigen” di Marouken). Nel caso delle carte (l’edizione si chiama “Primo Impatto”, nda) si tratta del lavoro diretto di Dario Moccia. Nel caso delle canzoni e dei videogiochi, no: sono fenomeni che si sono autoalimentati, che hanno trovato interesse e riscontro nella community, e che sono cresciuti passo dopo passo, lentamente. E una cosa del genere, online ma soprattutto su Twitch Italia, è più unica che rara.