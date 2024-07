“Benvenuta Dea, sono rinata per la seconda volta” fiocco rosa per la super coppia VIP. È nata Dea

Fiocco rosa per la nota influencer Chiara Nasti e il compagno Mattia Zaccagni, diventati oggi 24 luglio genitori per la seconda volta della piccola Dea.

Chiara Nasti è diventata ancora una volta mamma

Attraverso alcuni scatti pubblicati sulle loro pagine Instagram, la coppia felice ha condiviso con il proprio nutrito pubblico di followers la lieta notizia. Le varie immagini della famiglia riunita in ospedale ritraggono l’evidente e profonda felicità per l’arrivo della bambina. Per i neo genitori si tratta della seconda figlia, arrivata dopo il piccolo Thiago, nato nel novembre 2022.

Il post su Instagram che annuncia la nascita della piccola Dea

Di assoluta tenerezza sono gli scatti fotografici che immortalano questo giorno pieno di gioia per la coppia formata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Oggi, infatti, celebrano la nascita della loro seconda figlia, la piccola Dea, annunciando il lieto evento attraverso la condivisione di un post sulle loro pagine social.

A corredo della foto che ritrae Chiara con in braccio la figlia, c’è la seguente didascalia:

«Benvenuta Dea… Sono rinata per la seconda volta».

Una gioia intensa e commovente espressa anche dal papà, il calciatore della Lazio, attraverso queste dolci parole:

“È nata Dea! Benvenuta principessa di mamma e papà. Siete la mia forza, la mia luce! Vi amo. Complimenti mammina, benvenuta DEA”.

A condividere il lieto evento anche la sorella di Chiara Nasti che, presumibilmente, avrà assistito al parto poiché ha postato una storia insieme alla neo mamma:

“Grazie vita, grazie per tutto questo.”

La storia d’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

L’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è nato circa due anni fa ed è stato benedetto dalla nascita di già due figli: Thiago e la piccola Dea, appena nata.

Nel giugno 2023, la coppia è convolata a nozze con una romantica cerimonia a Roma. A gennaio risale invece l’annuncio della seconda gravidanza. Un annuncio effettuato attraverso un gesto simbolico compiuto da Zaccagni durante una partita della Lazio.

Infine, il costante aggiornamento sui social da parte della Nasti dell’andamento della sua gravidanza, conclusosi oggi con l’arrivo della piccola Dea.