“Benvenuta Dafne” La coppia Vip festeggia la nascita della loro prima bimba

Il celeberrimo pasticciere e conduttore televisivo Damiano Carrara ha appena condiviso la gioia più grande che si può avere dopo mesi di attesa. È nata la sua prima figlia, la piccola Dafne, circondata dall’amore e dalla commozione di mamma e papà, una bellissima coppia, entrambi conduttori televisivi.

La bimba, avuta insieme alla compagna Chiara Maggenti, è “apparsa” sui social dopo che la coppia ha annunciato la nascita della piccola Dafne con una dolcissima foto scattata proprio in ospedale. Lo scorso febbraio, durante la sua partecipazione al programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, Carrara aveva già emozionato il pubblico con una notizia davvero meravigliosa per gli amici e tutti i fan dell’artista dei dolci. Lui e Chiara stavano per diventare genitori.

Visibilmente emozionato Carrara aveva dichiarato come fosse bellissimo quell’evento, la prima volta nella vita per il pasticciere, e di come si commuovesse solo a pensarci. “Presto saremo in tre, Chiara aspetta un bimbo. Diventiamo mamma e papà”, aveva detto in diretta Rai nel programma di Antonella Clerici.

La stessa conduttrice si era lasciata travolgere dall’emozione e aveva esclamato in risposta alla lieta notizia della coppia: “Mi si stringe il cuore, tua moglie è davvero splendida. Devi portarla qui una volta. Ti brillano gli occhi, goditi ogni momento perché passa in un attimo, i figli sono un dono”.

Ora, dopo nove mesi di attesa, la coppia ha accolto con gioia la piccola Dafne. Damiano ha condiviso la bellissima notizia sui social con un tenero messaggio: “Benvenuta al mondo Dafne, amore della nostra vita”. Poche semplici parole per un amore grandissimo e immenso.

Numerosi amici e fan hanno riempito i commenti di auguri per la coppia, che adesso è un trio. Tra i più noti si leggono i nomi di Roberto Valbuzzi, Ida Di Filippo, Antonella Clerici, Katia Follesa, Francesco Panella, Maurizio Merluzzo, Megan Ria, Gabriele Corsi e tanti altri.

Damiano tornerà presto sul piccolo schermo con le nuove puntate di Bake Off Italia, accanto a Benedetta Parodi e agli altri giudici. Nel frattempo, il pasticciere si dedicherà completamente a questa nuova avventura con Chiara e la piccola di casa.