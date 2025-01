“Benvenuta al mondo, piccola Athena”: la famiglia reale si allarga: l’annuncio sui social

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno annunciato con gioia la nascita della loro secondogenita, Athena Elizabeth Rose, avvenuta il 22 gennaio 2025. L’annuncio è stato ufficializzato da Buckingham Palace, includendo un’immagine dolce della neonata. Athena è nata alle 12:57, pesando circa 2,5 chili, e il comunicato enfatizza la felicità della famiglia per l’arrivo della bambina, che porta il secondo nome in omaggio alla nonna, la Regina scomparsa nel 2022.

Il messaggio afferma che sia Beatrice che Athena stanno bene e che la Famiglia Reale è stata informata con entusiasmo. Il giorno della nascita, Edoardo ha condiviso un post emozionante sui social, esprimendo l’amore per la piccola: “È minuscola e assolutamente perfetta”. Ha anche ringraziato il personale dell’ospedale Chelsea and Westminster per il supporto ricevuto.

L’arrivo di Athena ha gioito non solo i genitori ma anche l’intera Famiglia Reale, che ha già espresso congratulazioni per la nascita. Questo evento ha unito la famiglia, promettendo nuove celebrazioni e legami. La Famiglia Reale ha una tradizione consolidata di festeggiamenti per le nascite, quindi potrebbero essere pianificati eventi per celebrare l’arrivo di Athena.

I genitori si concentrano ora nel creare un ambiente amorevole per la loro nuova arrivata, avvolgendola con l’affetto dei familiari e dei cari. Con un nuovo membro nella royal family, ci sono nuove aspettative e speranze per il futuro, mentre la famiglia si prepara a vivere momenti di gioia insieme ai figli maggiori, Wolfie e Sienna.