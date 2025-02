“Benvenuta al centro del nostro mondo” L’amata attrice diventa mamma per la prima volta: il dolce annuncio

L’attrice LILY COLLINS ha annunciato con gioia la nascita della sua prima figlia, TOVE JANE Mc DOWELL, avuta tramite maternità surrogata, condividendo la notizia su Instagram. Questo momento speciale ha suscitato grande entusiasmo tra i suoi fan. Nel post, LILY ha pubblicato una foto della neonata avvolta in una coperta con il suo nome e ha dedicato un pensiero speciale alla madre surrogata, esprimendo la sua profonda gratitudine per il suo contributo.

Collins ha scritto: “Benvenuta al centro del nostro mondo, TOVE JANE Mc DOWELL. Le parole non potranno mai esprimere la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibile madre surrogata e per tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il cammino. Ti amiamo fino alla luna e ritorno.” Queste emozionanti parole hanno colpito i follower, che hanno riempito il post di auguri e congratulazioni.

La notizia della nascita ha generato un’ondata di affetto non solo dai fan, ma anche da altre celebrità come NINA DOBREV e BILLIE LOURD, che hanno espresso entusiasmo per questo nuovo capitolo della vita dell’attrice. Questo supporto evidenzia quanto LILY COLLINS sia amata nel suo ambiente lavorativo.

Per LILY, la maternità rappresenta un momento significativo e l’inizio di una nuova avventura. Con il suo talento, ha conquistato il cuore di molti, e ora la sua vita personale si arricchisce con l’arrivo di TOVE JANE. La comunità dei fan continua a manifestare il proprio affetto, dimostrando il forte legame tra l’attrice e il suo pubblico.