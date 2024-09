Bentancur accusato di razzismo per una battuta su Son: il caso al Tottenham

Il 12 settembre 2024, Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham Hotspur, è finito nel mirino per una battuta infelice durante un’intervista. L’ex giocatore della Juventus ha risposto a una domanda riguardante il suo compagno di squadra sudcoreano Son Heung-min, dicendo: “Sonny? Potrebbe essere suo cugino, tanto sono tutti uguali e si somigliano.” Queste parole, pronunciate in un’intervista a Canale 10, sono state interpretate come razziste e hanno suscitato indignazione tra i telespettatori, che hanno segnalato l’accaduto all’organizzazione non governativa Kick It Out, attiva contro la discriminazione.

Dopo la reazione negativa, Bentancur ha cercato di rimediare, scusandosi per il suo commento. Son Heung-min ha poi cercato di mettere a tacere la polemica, affermando che il suo compagno “ha commesso un errore”. Tuttavia, la Football Association (FA), la federazione calcistica inglese, non ha sottovalutato la situazione. Ha aperto un’inchiesta per valutare la condotta di Bentancur, il quale rischia ora sanzioni per presunti abusi verbali e insulti.

Il comportamento di Bentancur potrebbe essere considerato “improprio” secondo le normative della FA, e il riferimento alla nazionalità ed etnia di Son rappresenta un’aggravante in questo caso. La situazione pone un forte interrogativo sulla responsabilità dei calciatori nell’uso del linguaggio, specialmente in un contesto pubblico dove le parole possono avere un impatto significativo. La vicenda evidenzia anche le sfide in corso nella lotta contro il razzismo e la discriminazione nello sport.

In questo contesto, la FA ha un ruolo cruciale nel mantenere standard etici e comportamentali nel gioco. La questione di Bentancur non solo mette sotto esame il suo comportamento individuale, ma solleva anche interrogativi più ampi sulle dinamiche di razzismo e discriminazione nel calcio. Le reazioni della comunità calcistica e il modo in cui la FA gestirà la situazione saranno osservate attentamente, in quanto potrebbero avere ripercussioni significative sulle linee guida e le politiche riguardanti il comportamento dei giocatori. La speranza è che attraverso incidenti come questo si possa promuovere una maggiore consapevolezza e un impegno attivo contro qualsiasi forma di pregiudizio nel mondo dello sport.