BENSON BOONE: L’Esibizione al Coachella e il Nuovo Album

Benson Boone ha annunciato il suo nuovo album “American Heart”, in uscita il 20 giugno, durante una esibizione al Coachella, dove ha reso omaggio ai Queen insieme a Brian May. Durante il live, ha presentato la title track e il prossimo singolo “Mystical Magical”, previsto per il 25 aprile, ricevendo un’accoglienza entusiasta dal pubblico.

Boone si conferma uno dei più influenti hit maker della scena pop contemporanea, grazie alla sua presenza scenica, vocalità e capacità compositiva. Polistrumentista e autore, unisce melodie intense a ritornelli incisivi, facilmente memorabili. La tracklist dell’album include: “Sorry I’m Here for Someone Else”, “Mr. Electric Blue”, “Man in Me”, “Mystical Magical”, “Reminds Me of You”, “Momma Song”, “I Wanna Be the One You Call”, “Wanted Man”, “Take Me Home”, “Young American Heart”.

La carriera di Benson Boone inizia su TikTok e prosegue con American Idol, che abbandona per seguire un percorso più autentico. Viene notato da Dan Reynolds degli Imagine Dragons e firma il suo primo contratto discografico, avviando così la sua carriera internazionale. Recentemente, il suo singolo “Beautiful Things” è stato riconosciuto da IFPI come il brano più venduto al mondo nel 2024 e ha ricevuto l’IFPI Global Single Award. In Italia, “Beautiful Things” ha già conquistato il Doppio Platino, mentre “In the Stars” è Platino e l’album “Fireworks & Rollerblades” è certificato Oro.

