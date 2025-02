BENSON BOONE: il nuovo singolo “Scusa, ma sono qui per qualcun altro”

La superstar globale Benson Boone pubblicherà il suo nuovo singolo “Sorry I’m Here for Someone Else” il 28 febbraio. La notizia è stata annunciata sui suoi canali social con un breve video promozionale.

Boone ha raggiunto un successo significativo con il brano “Beautiful Things”, che ha ricevuto numerosi premi, tra cui i Billboard Music Awards e gli MTV Video Music Awards. Inoltre, è stato nominato come miglior nuovo artista ai Grammy 2025. Il suo percorso musicale è iniziato su TikTok, dove ha guadagnato popolarità grazie alla sua abilità come polistrumentista. La sua proposta musicale combina elementi di pop e rock melodico, riuscendo a raggiungere un vasto pubblico.

Il supporto di Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, ha giocato un ruolo chiave nella sua carriera. Dopo aver firmato un contratto discografico, Boone continua a ottenere un crescente consenso a livello internazionale, consolidando la sua posizione nel panorama musicale contemporaneo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il suo sito web e i suoi profili social.