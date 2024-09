Benson Boone: chi è il nuovo idolo da seguire

Sabrina Carpenter e Chappell Roan non sono le uniche artiste da seguire, poiché anche Benson Boone merita una menzione speciale. Oltre al suo aspetto attraente, con i ricci e gli occhi azzurri, e i suoi selfie accattivanti, la sua professionalità lo distingue. Ai MTV VMAs 2024, non è riuscito a vincere il titolo di Best New Artist, che è andato a Chappell Roan, ma ha comunque portato a casa il premio per il Best Alternative. Ha anche avuto l’opportunità di esibirsi con una performance sorprendente della sua canzone “Beautiful Things”. Questo brano, pubblicato mesi fa, è attualmente nella Top 10 globale e ha raggiunto il primo posto in vari paesi, inclusi Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna e Irlanda, contribuendo al successo del suo primo album “Fireworks & Rollerblades”.

Benson Boone è nato nel 2002 nello stato di Washington ed è un polistrumentista. Il suo singolo di debutto, “Ghost Town”, è uscito nel 2021, ma è con “Beautiful Things” che ha ottenuto un successo notevole a livello mondiale. Il suo album d’esordio ha già ricevuto diversi dischi d’oro e platino in America, Gran Bretagna, Canada e Nuova Zelanda, dimostrando la sua velocità di crescita nel panorama musicale.

La sua abilità musicale e il carisma personale lo rendono un artista da seguire. Il fatto che abbia già conquistato dischi d’oro e platino evidenzia il suo impatto nel settore, mentre il riconoscimento ai VMAs gli conferisce ulteriore visibilità. Nonostante la competizione, la sua presenza sul palco e la qualità musicale dei suoi brani lo posizionano come una figura emergente di riferimento nel panorama musicale contemporaneo.

In sintesi, Benson Boone non è solo un artista di talento, ma anche un promettente futuro della musica pop e alternativa. Con il suo stile unico e le sue canzoni che risuonano con un pubblico sempre più ampio, è chiaro che continuerà a lasciare il segno nel settore musicale. La sua carriera è solo all’inizio, ma le prospettive sono molto incoraggianti, e i suoi fan aspettano con ansia i suoi prossimi progetti.https://www.youtube.com/watch?v=rzZxZWkbt-Q