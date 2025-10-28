21.2 C
BenQ PD3205U 32″ 4K Designer Monitor con USB-C e KVM

BenQ PD3205U 32″ 4K Designer Monitor con USB-C e KVM

BenQ PD3205U Designer Monitor (AQCOLOR Technology, 32 Inch, 4K UHD, IPS, USB-C Charging, DP/HDMI, KVM, Height Adjustable) Compatible with MacBook

BenQ PD3205U Designer Monitor: Il Compagno Perfetto per i Creativi

Scopri il BenQ PD3205U, un monitor progettato per i professionisti del design. Con una diagonale di 32 pollici e risoluzione 4K UHD, questo display IPS offre una qualità dell’immagine sorprendente. La tecnologia AQCOLOR garantisce colori precisi e fedeli alla realtà, coprendo il 99% dello spazio sRGB e Rec.709, con un’accuratezza del colore di ΔE≤3.

Arricchito da funzioni ergonomiche, il PD3205U è facilmente regolabile in altezza, inclinazione e orientamento, permettendo di personalizzare l’esperienza visiva a seconda delle tue esigenze. Inoltre, grazie alla connessione USB-C, puoi trasmettere dati, video e ricaricare il tuo MacBook con un unico cavo da 90W.

Vantaggi Pratici:

  • Switch KVM: Gestisci contenuti di due PC utilizzando una sola tastiera e un mouse, ottimizzando così il tuo spazio di lavoro e aumentando la produttività.
  • Protezione per gli occhi: Le tecnologie EyeCare riducono l’affaticamento visivo, rendendo il monitor ideale per lunghe sessioni di lavoro.

Inoltre, il monitor è equipaggiato con modalità professionali specifiche, come CAD/CAM e Animation, per garantire risultati ottimali in ogni progetto. Non lasciare nulla al caso; scegli il BenQ PD3205U e porta la tua creatività a un livello superiore. Acquista ora e trasforma la tua esperienza di design!

