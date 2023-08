Benji Mascolo sulle nuove tensioni con Federico: “Qualcosa che sente suo”

Insieme sia sul palco che nella vita, Benji Mascolo e Federico Rossi per anni sono stanti colleghi e anche grandi amici, poi nel 2020 l’annuncio della separazione e la storia con Bella Thorne che ha portato il cantante di Finché le Stelle Non Brillano lontano dal suo bff. Adesso Benjamin è tornato in Italia, ma le cose non sono migliorate, anzi, pare che tra i due artisti ci sia maretta.

Su Cosmopolitan Federico non ha voluto dire se sente ancora l’amico e ha specificato di non voler commentare nemmeno la scelta di rifare la loro hit Dove e Quando con i Finley: “Se lo sento ancora e se ho ascoltato il suo featuring con i Finley? Allora, non vorrei commentare quello che è successo, non voglio dire nulla. Io adesso vado per la mia strada e lui per la sua. Perché ormai ognuno fa le sue scelte nella vita“.

Benji Mascolo parla di Federico: “Credo non gli sia piaciuta la mia collaborazione”.

In una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera Benji Mascolo ha rivelato che secondo lui a Federico Rossi non è andata giù la sua collaborazione con i Finley. Il cantante crede che il collega abbia vissuto questo featuring come un’appropriazione di un suo pezzo.

“Sì, ho rifatto Dove e Quando in salsa punk rock. Se è un segnale neanche troppo in codice? L’ho fatto per divertimento. Ma il messaggio che sto mandando è che faccio quello che mi pare. Se mi va di rifare un mio brano in versione punk rock, lo faccio. Anche se ad alcuni non piace. Non voglio vivere con la paura di deludere certe persone. Se a Federico è piaciuta? Non penso. Credo l’abbia presa come un’appropriazione di qualcosa che sente suo. Lo posso capire. Però è suo quanto mio, quindi. I fan del duo non hanno ancora metabolizzato la separazione, ci vorrà tempo. C’è una frase molto bella del produttore americano Rick Rubin che dice: “Se vuoi essere al servizio del pubblico, non ascoltarlo”. Mi ha sempre colpito molto”.

E fate la pace su.