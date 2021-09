Benji e Bella Thorne, Up in Flames: il primo singolo della coppia formata dal cantante italiano e dall’attrice statunitense.

Benji e Bella Thorne sono inarrestabili! Dopo essere diventati una coppia nella vita di tutti i giorni e aver unito le forze per la prima volta anche in un film, adesso hanno scelto di diventare anche il nuovo duo più caldo dello show business musicale. L’ex compagno di band di Federico Rossi ha infatti annunciato il suo primo duetto con la sua amata Bella. S’intitola Up in Flames ed è in arrivo in rotazionoe radiofonica e su tutte le piattaforme streaming dal 24 settembre. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Bella Thorne e Benji

Benji e Bella cantanto Up in Flames

Per la prima volta l’ex star della Disney s’inserisce nella carriera musicale da solista del suo amato Benji. Anche se già in passato aveva dato il suo aiuto, ad esempio partecipando al video del singolo Finché le stelle non brillano, ora Bella ha scelto di prestare non solo la sua immagine, ma anche la sua voce al suo partner in crime per il nuovo singolo Up in Flames, brano tratto dal loro film Time is Up.

Brano prodotto da Noah Conrad, nome importante del pop internazionale, già al lavoro con star come BTS, Niall Horan e Billie Eilish, farà parte della colonna sonora del film che racconta l’amore di Bella e del suo Benji. Di seguito la copertina:

Benji e Bella insieme nel film Time is Up

La pellicola che li vedrà per la prima volta protagonisti insieme sul grande schermo è in arrivo il 25, 26 e 27 ottobre ed è distribuita da 01 Distribution. Per l’ex partner di Federico Rossi sarà la prima prova da attore per un progetto cinematografico, mentre Bella è già un’attrice navigata fin da giovanissima. Un film già attesissimo dai fan, che hanno riempito di like i loro ultimi post.