Benji confessa: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso con Fede”

Dopo anni passati insieme da colleghi e migliori amici, Benji e Fede hanno deciso di interrompere i rapporti sia professionali che personali e da tempo non si parlano più. Federico Rossi di recente ha anche lanciato delle frecciatine al collega. E dopo le shade dell’ex amico, Benji ha deciso di vuotare il sacco in un’intervista rilasciata a Luca Casadei nel podcast One More Time. Il 30enne ha svelato il vero motivo per cui il rapporto con Fede è naufragato.

“Io e Fede siamo partiti come una squadra molto affiatata. Grandi amici e fratelli e per anni è stato così. Poi il rapporto ha subito un colpo. Quando fai numeri grossi c’è un interesse economico grande e ricevi molte pressioni esterne. Tante persone ci dicevano cosa fare. Alcuni erano lì per il nostro interesse e altri per il loro. Fede sentiva delle cose, io altre. Avevamo poi opinioni diverse. Molto spesso dico io di sì a delle cose per evitare lo scontro con lui. E sbagliavo, forse dovevo essere più sicuro delle mie posizioni.

Musicalmente quando fai quei numeri la casa discografica ti fa lavorare con i migliori produttori, autori e io che nel duo avevo il ruolo di musicista e autore, mi ritrovo che la mia figura non aveva più l’importanza di prima. Stava venendo meno la mia parte artistica. Per questo cerco di ritagliarmi un po’ di spazio anche per cantare e Fede non era d’accordo. Io fino a quel momento facevo la seconda voce e suonavo, ma la voce era solo la sua.

Io gli volevo far capire che non volevo toglierli spazio, ma prenderne un po’ per me. Volevo fare un tentativo. Mi sono chiesto ‘a cosa servo adesso in questa band?’. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata con Dove e Quando, la nostra hit più grande, 5 dischi di platino. Quando l’ho ascoltata la prima volta ho capito che sarebbe stato un tormentone. Allora l’ho fatta sentire a Fede e gli ho chiesto di poter cantare una parte. Eravamo stressati e lui ebbe una reazione energica. Anche io, lui urlava e io urlavo dietro. Era come un matrimonio in cui marito e moglie litigano. Lui mi dice ‘non puoi cantare la canzone’. Io volevo solo provare, tanto mica andava su Spotify subito”.