Benjamin Mascolo, primo album solista: l’annuncio di Benji sui social scatena l’entusiasmo di tutti i suoi fan. Ecco quello che sappiamo su questo progetto.

Benji e Fede sono un progetto ormai passato. Nel 2021 Benjamin Mascolo ha annunciato l’arrivo del suo primo album solista, e lo ha fatto sui social il 1° gennaio 2021, regalando una prima ottima notizia in quest’anno a tutti i suoi fan. A quasi un anno dall’annuncio dello scioglimento del duo con Federico Rossi, il cantautore emiliano ha dunque scelto di voltare pagina e di iniziare un nuovo progetto individuale, una pagina importanissima nella sua carriera.

Benji e Fede torneranno a suonare insieme ancora una volta nel 2021 per il concerto all’Arena di Verona slittato lo scorso anno, ma dovrebbe essere l’ultimo capitolo, almeno per ora, della loro avventura insieme.

Nel 2021 invece Benji sarà sicuramente protagonista sul mercato discografico con un primo album solista. Sui social l’artista ha scritto, semplicemente: “Il mio album solista. 2021“. Un semplice messaggio che ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che hanno già chiesto di saperne di più: “Vogliamo tracklist e data“.

In un video pubblicato su Instagram, l’artista modenese presenta così il suo primo progetto solista: “Ci pensi mai a quanto sarebbe assurdo ricominciare da zero? Quasi buttare via tutto quello che hai fatto fino adesso, rischiare tutto. Sai, non è facile quando hai costruito qualcosa. È quasi più facile quando sei un ragazzino e non hai niente da perdere. Adesso non sono più un ragazzino. Gli amici si sposano, c’è chi ha qualche figlio. Io sono ancora qui che inseguo i miei sogni. Sono proprio un pazzo del ca..o, ma secondo me lì fuori è pieno di pazzi come me. Sai cosa? Faccio un ca..o di album solista. Il mio primo album solista. Nel 2021“.

