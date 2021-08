Benjamin Mascolo ha scritto una bella lettera a Federico Rossi, nella quale gli ha detto che non deve essere geloso di lui e che lo ama. Non tutti i fan hanno capito quello sfogo e il compagno di Bella Thorne ieri sera ha cercato di spiegare che non ha paura di dire ‘ti amo’ ad un amico, così come non teme l’etichetta di ‘diverso’.

“Non è innaturale avere un orientamento sessuale diverso, come non bisogna vergognarsi di dire a un amico o un fratello TI AMO senza per forza esserne attratti sessualmente. Non preoccupatevi per me dunque, sono l’uomo più felice del mondo, e se nel mio piccolo proverò a condividere la mia gioia e il mio amore con le persone che ho intorno, è perché la vita mi ha dato così tanto che è solo giusto restituire di più. Ma proprio come una specie ha bisogno di diversità a livello genetico per sopravvivere, allo stesso modo ne ha bisogno una società. Persone diverse con pensieri diversi che si uniscono con rispetto per trovare soluzioni nuove a problemi attuali. Non abbiate paura a parlare. Non è cringe esprimere pubblicamente i propri sentimenti. Non è sbagliato vestirsi diversamente dagli altri. Non è da strani essere appassionati ad attività diverse dalle 3 solite accettate dalla società. Non è da stupidi allenare i propri muscoli. Avere un’opinione significa prendersi il rischio che qualcuno si offenda dalle tue parole. Non bisogna avere paura di esprimere le proprie idee, se fatto con rispetto ed educazione: è nel dialogo e la comunicazione che i rapporti con le persone e la società crescono e migliorano Sono stato chiamato “pazzo”, “drogato”, “scoppiato” e mille altre cose nelle ultime 24 ore, ma non mi sono mai offeso. Anzi, li prendo come complimenti. Perché sono diverso. Perché sono vivo. With love”.

Lettere a parte, a me l’amicizia tra Benjamin Mascolo e Federico Rossi sembra reale e forte, visto che ha resistito allo scioglimento del duo.

I tweet di Benjamin Mascolo.

Ho deciso di essere sempre più sincero e onesto, con me stesso e con gli altri.

Ad alcuni non piaceranno i miei metodi poco ortodossi e troppo diretti, la scelta delle parole o le mie posizioni politiche o sociali.

Ma è alla base della nostra cultura e genetica: ESSERE DIVERSI — B3N (@Benji_Mascolo) August 15, 2021

