Benjamin Mascolo si è sposato a sorpresa dopo la rottura con Bella Thorne

Benjamin Mascolo si è sposato! La notizia risale a poche ore fa e – nonostante il riserbo mantenuto – le immagini delle cerimonia sono ugualmente finite sui social. La sposa si chiama Greta Cuoghi ed è una modella.

I due stanno insieme da circa un anno da quando il cantante ha chiuso la sua storia con l’attrice Bella Thorne. Il matrimonio con rito civile si è tenuto a Modena in assoluta riservatezza. Nei giorni scorsi, Benjamin Mascolo aveva parlato di matrimonio in un’intervista rilasciata a FanPage senza però dare troppi dettagli. “Voglio sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria“.

“Come sarà il mio matrimonio? Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in Comune c’erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo facciamo per gli altri, lo stiamo facendo per noi. Il mio secondo sistema di protezione è la mia fidanzata, che diventerà anche mia moglie. Decidere di fare un percorso, di avere una relazione seria, un rapporto umano, 1 a 1, con una persona è un bel dispositivo di protezione, così come avere una famiglia, dei figli, quindi essere responsabile anche per altre persone, non solo per te stesso”.

“Questa volta sarà molto diverso. Con Bella c’era stata solo una promessa di matrimonio, ma c’era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia. Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in Comune c’erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo faccio per gli altri, lo stiamo facendo per noi”.