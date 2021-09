Benjamin Mascolo, come dichiarato ormai due anni fa, vive con Bella Thorne quella che potremmo etichettare come “relazione aperta” nonostante non amino le etichette, dato che in più occasioni l’attrice Disney è stata beccata ad amoreggiare con altre ragazze. Se il cantante è eterosessuale, la Thorne è apertamente bisessuale. E questo per Ben non è ovviamente un problema.

Ieri, infatti, Benjamin Mascolo ha pubblicato su Instagram una foto della sua compagna intenta a baciare un’altra ragazza.

“Bella sei fottut*mente sexy quando baci altre ragazze, ti amo da morire. In un mondo dove gli estranei giudicano le relazioni degli altri, sono fortunato ad averti al mio fianco e non me ne frega niente, fancul* all’opinione degli altri. L’ho già detto che sei fottut*mente hot? Sempre? In tutto quello che fai? In tutto ciò che sei? E quando baci le ragazze”.

Purtroppo lo scatto è stato preso di mira da alcuni bacchettoni e lui è stato costretto ad intervenire, come riportato da BlogTivvu.com.

“Newsflash se non si fosse capito: Io e la mia futura moglie abbiamo le nostre regole, nella nostra relazione, e la viviamo come ci piace a noi. Come non mi sento feticizzato io quando lei posta una foto del mio corpo, dicendo solo che sono “HOT”, lei è felice quando la apprezzo. Che sia per la sua intelligenza, la sua bellezza, la sua apertura mentale. E anche a volte, ma sicuramente non solo, quando è con un’altra. Purtroppo su Twitter non c’è modo di avere un discorso costruttivo e più ampio in cui possiamo approfondire e casomai imparare insieme, IO IN PRIMIS, punti di vista e stati d’animo differenti.

Non amo la cultura delle offese, preferisco le critiche costruttive quindi ho pensato: Per favore consigliatemi una serie di persone riconosciute, se preferite anche parte della community, che rappresentano punti di vista differenti. Le proverò a contattare personalmente per INSTAURARE UN DIALOGO e insieme parlarne con toni civili e crescere. Cercherò di fare questa cosa pubblicamente sui social, così non solo io, ma anche tutto il pubblico che ci segue, può avere un momento di dialogo e far luce su un argomento importante per la nostra società”.