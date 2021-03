Periodo d’oro per Benjamin Mascolo, perché dopo il lancio del suo singolo Finché le Stelle Non Brillano e dell’album California, oggi l’artista ha avuto un “successo” personale. Il cantante ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo e lei ha risposto di sì. In una serie di foto pubblicate su Twitter Bella Thorne ha mostrato felice il suo bel brillocco.

Che dire, congratulazioni a questa bella coppia.

raga in tutto questo benji e bella thorne hanno appena annunciato che si sposano #Amici20 pic.twitter.com/4CwNyGsq9Y — 🐱 (@edismyreligion) March 20, 2021

Benjamin Mascolo parla di Bella Thorne a Le Iene.

“La mia ragazza è bella di nome e di fatto. Lei è un’attrice e un’imprenditrice. Chi vince tra di noi su Instagram? Sono solo di 23 milioni di persone che la seguono, è amatissima. Bella è stata nella lista delle 100 donne più influenti al mondo, la classifica l’ha stilata la BBC. L’ho conquistata facilmente, lei dice che sono l’uomo più bello del mondo. La prima notte insieme non ero agitato, non sono stato eccezionale. Non mi pesa stare con una donna affermata. Sono molto orgoglioso di lei ed è molto stimolante. Se ha dato una spinta alla mia carriera? Senza ombra di dubbio mi ha avvantaggiato, sto con una star internazionale. mi ha anche presentato alcuni amici influenti. – ha continuato Benjamin Mascolo – Io e lei siamo monogami, anche se lei è fluida come orientamento, è aperta all’amore a 360 gradi. Io? Amo le donne, ma molti ragazzi mi hanno mandato bigliettini e fatto proposte, non ho alcuno problema. Perché dovrebeb darmi fastidio?!”.