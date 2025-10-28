Benjamin Mascolo e la dolorosa perdita: il suo racconto in Italia

Il cantante Benjamin Mascolo, del duo Benji & Fede, ha condiviso una confessione toccante sui social. In un lungo post su Instagram, ha raccontato la triste esperienza che ha vissuto con la moglie Greta Cuoghi, prima della nascita della loro figlia Athena, avvenuta il 7 ottobre. La coppia ha sofferto la perdita di due figli a causa di aborti, eventi di cui Mascolo non aveva mai parlato pubblicamente.

Nella sua riflessione, Benjamin ha espresso il desiderio di un luogo in cui poter incontrare quei piccoli angeli che non ha potuto conoscere. Ha citato il racconto di un uomo che, dopo una grave operazione al cuore, ha affermato di aver visto il Paradiso, dove le madri possono crescere i bambini mai nati. Questo racconto lo ha spinto a condividere la propria esperienza e, a corredo del post, ha pubblicato una foto con due ecografie dei bambini persi.

Mascolo ha parlato del dolore e della difficoltà di elaborare queste perdite, sottolineando che, nonostante la nascita di Athena abbia alleviato parte della sofferenza, le cicatrici emotive rimangono. Ha raccontato momenti intimi e di tristezza vissuti con Greta, specificando come dopo il secondo aborto si sia trovato a piangere in strada mentre lei gli faceva da supporto.

Concludendo il suo messaggio, ha sperato che il Paradiso esista e che un giorno potrà riunirsi ai suoi figli. Le sue parole hanno toccato profondamente i fan, inondandolo di affetto e sostegno, molti dei quali lo hanno definito un’anima pura meritevole di felicità.