Benjamin, la verità su Bella Thorne e Fede: soldi, amore e addio

Dopo tre anni passati insieme, Benjamin Mascolo e Bella Thorne esattamente un anno fa hanno annunciato la loro rottura con una lunga lettera pubblicata sui social. Nessun addio traumatico, nemmeno mezza frecciatina, i due hanno speso belle parole l’uno per l’altra. A distanza di dodici mesi il cantante però ha svelato a Vanity Fair i motivi che hanno portato la loro storia al capolinea.

“Ho accettato delle cose che non avrei dovuto accettare. Se parlo della sua bisessualità? Assolutamente no, ho sempre rispettato il suo orientamento. Posso dirle che nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore… Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso. Credo che lo dimostrino le mie scelte di vita: abbiamo sciolto Benji e Fede all’apice del successo. Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OF, e non riusciva a sottrarsi. Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla”.

Benjamin Mascolo e il rapporto con Fede.

Non solo Bella, Benjamin ha parlato di un altro dei rapporti più importanti della sua vita, quello con il collega e amico Fede Rossi: “Se ho fatto sentire Dove e Quando remix a Fede? No, però ne era al corrente. Non mi sono pentito del nostro sciogliemnto, però ci sono stati dei momenti in cui mi sono detto: “Forse la vita sarebbe stata più facile”. Separarsi è stato un rischio inevitabile: vivevamo in simbiosi, il lavoro era totalizzante e non c’era tempo per battere direzioni nuove. Se ci vediamo spesso? Non così spesso: lui sta a Milano. Ma abbiamo mantenuto un rapporto importante. Una reunion? Non vorrei escluderla, ma adesso le nostre strade artistiche si stanno allontanando“.