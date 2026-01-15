Benjamin Cremaschi Giovane Calciatore Usa Dellanno

Benjamin Cremaschi è stato eletto “giovane calciatore statunitense” dell’anno. La notizia gli è stata comunicata durante il programma CBS Sports Golazo America, condotto da Jimmy Conrad con Charlie Davies e Tony Meola. Cremaschi ha espresso la sua emozione e gratitudine per il premio, che si aggiunge al Golden Boot della FIFA vinto come capocannoniere dell’ultimo Mondiale U20 in Cile.

Il calciatore ha ringraziato la sua famiglia, i compagni di squadra e tutti coloro che lo hanno sostenuto, sottolineando l’importanza del loro supporto nella sua crescita come calciatore. Ha anche ringraziato l’allenatore Marko Mitrovic per la sua fiducia e guida. Cremaschi ha ottenuto il 38,9% dei voti, superando Cavan Sullivan e Mathis Albert. I voti per il “Giovane Calciatore dell’Anno” sono stati raccolti tra gli allenatori della Nazionale, calciatori, membri del Consiglio di Amministrazione della U.S. Soccer, allenatori e direttori sportivi delle Leghe professionistiche, rappresentanti dei Media, ex calciatori e dirigenti.