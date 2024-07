In Sardegna con la sua tournée teatrale, Vladimir Luxuria si è goduta un pomeriggio di relax nella splendida spiaggia di Mari Pintau a Cagliari. Un momento immortalato su Instagram con due foto in bikini con cui ha annunciato l’appuntamento serale in teatro. Fra i tanti commenti al post, purtroppo, anche uno di una nostra vecchia conoscenza: Francesco Benigno.

Come ricordiamo, Benigno – nel corso dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi – ha più volte offeso Luxuria con commenti transfobici e cattivi. Una serie di cattiverie a cui la conduttrice, in diretta televisiva, ha così risposto: “Io da amica ti voglio dare una raccomandazione. Cerca di andare a fondo alle ragioni della tua aggressività, farà bene a te e alla tua carriera“; aggiungendo di non volerlo denunciare proprio per non causargli dei problemi.

Benigno torna a punzecchiare Luxuria sotto una sua foto in bikini

Eppure Francesco Benigno ha continuato a inveire contro Luxuria ed è tornato a punzecchiarla anche oggi, a distanza di mesi dalla finale de L’Isola dei Famosi, commentando proprio una sua foto in bikini. Un commento gratuito, non richiesto e sgrammaticato: “Ma ci fai riprendere per un paio di giorni da tutto questo bel vedere“.

Vladimir Luxuria ovviamente non ha risposto direttamente, ma lo ha fatto in maniera indiretta pubblicando poco dopo un’altra foto in bikini. “La dedico agli haters, gli sfigati e i frustrati dei social: fatevi una vita!!!“. E chi ha orecchie per intendere, intenda.