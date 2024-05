Benigno risponde in piena notte a Luxuria: “Prendersi gioco di mio figlio!”

Francesco Benigno dopo ore di silenzio ha deciso di rispondere pubblicamente a Vladimir Luxuria, ma purtroppo non per farle delle scuse, ma per continuare una guerra che sta palesemente combattendo da solo. Nel video di ieri, infatti, Vladimir Luxuria è stata molto pacifica e al contrario di lui non lo ha affatto deriso, anzi, ha pure detto che non lo denuncerà nonostante tutti i commenti transfobici scritti nei giorni scorsi.

Francesco Benigno, nonostante tutto, ha deciso di risponderle così:

“Buonasera signor Vladimiro Guadagno, volevo fare questo video stile Pandoro come lei ha fatto il suo per dirle che io in 57 anni non avevo mai visto una persona recitare così male. E soprattutto non avevo mai sentito dire una persona che non ha denunciato mai nessuno e che non lo farà neanche nei miei confronti. Perché la verità è che non avevi niente da denunciare. Il signor Francesco Benigno è stato offeso, deriso, diffamato, attaccato. E adesso anche prendersi gioco di mio figlio dicendo che lei non denuncia perché non vuole togliere i soldi a mio figlio. Grazie, Vladimiro Guadagno. Ma noi non avremmo mai dato dei soldi a te perché tu..”