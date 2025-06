Benigni: ‘Sogno Europa’ e la Critica al Nazionalismo

Roberto Benigni si definisce “europeista estremista” in un’intervista con Bruno Vespa, in onda su Rai1 per promuovere il suo libro “Il sogno”, in uscita il 17 giugno. Benigni esprime il suo amore per l’Europa, descrivendola come la più grande costruzione democratica degli ultimi 2000 anni, auspicando un’Europa senza veti e unanimità. Critica l’Europa intergovernativa, dove i governi hanno il potere di veto, sottolineando che anche paesi piccoli come Cipro possono bloccare decisioni importanti.

Il comico sottolinea l’importanza della pace in Europa, affermando che essa è fonte di prosperità e felicità. Discussa anche del nazionalismo, definendolo come la causa di guerre e avvertendo riguardo i nazionalisti che pongono la nazione al di sopra di tutto. Benigni esprime la sua posizione di patriota, opponendosi al nazionalismo.

Riguardo ai dazi imposti da Donald Trump, Benigni avverte che storicamente questi sono state cause di conflitti. Riferisce a come la guerra commerciale dei dazi sia considerata la più stupida della storia. In un’interazione umoristica, Benigni si fa notare per il suo desiderio di firmare un accordo con Vespa sul tavolo di ciliegio, chiudendo l’intervista con un siparietto giocoso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com