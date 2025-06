Benigni: “I dazi portano guerra e fanno male all’Occidente”

Roberto Benigni esprime forti critiche nei confronti dei dazi, affermando che chi li promuove ignora la storia. Durante un’intervista, il famoso attore e regista italiano sottolinea come i dazi siano spesso causa di conflitti e danneggino gli interessi degli Stati Uniti e dell’Occidente. Benigni evidenzia l’importanza di una visione ampia, richiamando l’attenzione su come le politiche protezionistiche possano portare a conseguenze negative sul lungo periodo. Le sue parole evidenziano una preoccupazione per gli effetti economici e sociali derivanti da queste decisioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it