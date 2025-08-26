Benfica Fenerbache, sfida decisiva per la Champions League

Il Benfica e il Fenerbache si preparano per un’importante sfida che potrebbe decidere l’accesso alla fase finale della Champions League. L’incontro avrà luogo presso l’Estadio Da Luz di Lisbona e si preannuncia emozionante, considerando che l’andata si è conclusa senza reti. Il fattore campo potrebbe favorire il Benfica, ma l’esperienza di José Mourinho sulla panchina del Fenerbache non può essere trascurata.

Per il Benfica, la partita ha un sapore di derby, data la rivalità con Mourinho, che ha trionfato con il Porto. Sarà cruciale per la squadra portoghese trovare il modo di sbloccare il match, con particolare attenzione all’attaccante Evangelos Pavlidis, che nella scorsa stagione ha realizzato 30 gol in tutte le competizioni.

Dall’altra parte, il Fenerbache cerca un riscatto dopo una stagione deludente in Turchia, persa contro il Galatasaray. L’abilità tattica di Mourinho sarà fondamentale, mentre la coppia d’attacco Duran-En-Nesyri dovrà cercare l’opportunità giusta per segnare.

Le probabili formazioni vedono il Benfica schierarsi con un 4-3-3, con Trubin in porta e Pavlidis in attacco. Il Fenerbache, invece, opterà per un 3-4-1-2, con Egribayat tra i pali e l’attacco composto da Duran ed En-Nesyri.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video, con inizio fissato per le 21:00.