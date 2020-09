Inzaghi

Inzaghi: “Contro la Samp dovremo essere perfetti”

– Ciak si gira. Il Benevento è pronto a debuttare sul set del campionato di serie A. Dopo due stagioni di assenza la squadra giallorossa torna per la seconda volta nella sua storia nella massima serie: si inizia da Genova e precisamente sul campo della Sampdoria (sabato alle 18), proprio da dove iniziò la prima storica avventura del Benevento che però non ebbe un lieto fine. Questa volta la squadra della strega giunge in serie A con un regista esperto come Filippoe con un campionato di serie B vinto a suon di record. A tutto questo si aggiunge un mercato chirurgico del diesse Pasquale Foggia, che finora ha regalato al tecnico dei giocatori di provata esperienza. L’obiettivo del Benevento sarà quello di dare filo da torcere a tutti per ottenere la salvezza.

“Le sensazioni sono buone, ma il campo dirà se avremo fatto bene o male, come sempre. Dopo aver disputato un grande campionato di serie B adesso meritiamo di andare a giocarci queste partite su campi prestigiosi come quello di Marassi. Per provare a ottenere il risultato, servirà un Benevento quasi perfetto – sottolinea l’allenatore dei giallorossi nella conferenza stampa alla vigilia – Rispetto alla amichevole con la Lazio, sarà totalmente un’altra partita. Se usciremo dal campo dando la dimostrazione di aver dato il massimo, allora non avremo rimpianti perché se usciremo sconfitti, vorrà dire che gli avversari saranno stati più bravi e daremo loro la mano”.

Qualche dubbio di formazione: “Deciderò all’ultimo”

Sulla formazione da opporre ai blucerchiati di Ranieri ancora qualche dubbio. “I terzini che ho a disposizione stanno tutti bene, deciderò all’ultimo. Anche davanti stanno tutti bene. I dubbi ci sono, ma per un allenatore avere dei dubbi è importante e vuol dire avere a disposizione una grande rosa”, precisa Inzaghi, che comunque salvo sorprese dovrebbe riconfermare tra i pali Montipò e la difesa a quattro vista all’Olimpico con Glik e Caldirola centrali, Foulon e Letizia ai lati; a centrocampo Schiattarella in regia in compagnia di Ionita e uno tra Hetemaj e Dabò, mentre in avanti l’ex Caprari e Sau dovrebbero affiancare l’unica punta Moncini, con Lapadula pronto a subentrare in corso d’opera. Non saranno della partita gli infortunati Viola, Tello e Kragl, oltre a Barba tenuto precauzionalmente a riposo e Volta e Antei in odore di partenza.

“Chi vuole battere il Benevento dovrà sudare”

Solo certezze, invece, riguardo agli avversari. “I nostri avversari devono capire che il vento è cambiato. Servirà impegno e concentrazione, per ogni singola partita. I nostri rivali dovranno capire che il Benevento visto in A tre anni fa, non esiste più”, ha proseguito l’ex attaccante del Milan, che tuttavia sul mercato non si sbilancia: “Non voglio parlare di mercato, al momento. La società mi ha messo a disposizione una rosa di alto livello. Per questioni legate alla lista degli over, è chiaro che qualcuno a malincuore dovrà partire. Se ci sarà qualche altra occasione per portare a Benevento giocatori di livello, la società non se la farà sfuggire”.

“Tifosi essenza di questo sport: spero tornino negli stadi”

Ma il timoniere della formazione sannita ha ancora un rammarico. “I tifosi sono l’essenza di questo sport. Spero possano ritornare presto in tanti a popolare gli stadi. Personalmente sono agitato come alla viglia della prima partita del campionato di serie C o di serie B. Forse ero più agitato lo scorso anno, quando ero consapevole che avremo dovuto fare qualcosa di importante. Per tutto il resto, sono tranquillo. Ricordiamoci sempre che il calcio resta uno sport – conclude l’allenatore delle ‘Streghe’ – e come tale deve rimanere”.